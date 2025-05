Режисер The Last of Us Part II готував акторку Intergalactic: The Heretic Prophet до хейту

Американська акторка Таті Габріель, яка зіграє головну роль у грі Intergalactic: The Heretic Prophet від Naughty Dog, розповіла про моральну підготовку до потенційних токсичних реакцій фанатів. У цьому їй допомагає співдиректор студії Ніл Дракманн, який вже мав досвід подібних ситуацій під час виходу The Last of Us Part II.

В інтерв'ю для Entertainment Weekly Габріель поділилася, що співдиректор Naughty Dog Ніл Дракманн особисто "готував" її до можливого кібербулінгу, інформує 24 Канал. Вони згадували випадки, з якими зіткнулися актори The Last of Us Part II п'ять років тому. Дивіться також Перевірений інсайдер поділився новими подробицями про розробку GTA 6 Тоді акторка Лора Бейлі, яка виконала роль Еббі у другій частині гри, піддалася масовій хвилі образ та навіть погроз, зокрема на адресу її новонародженої дитини, лише через події, пов'язані з її персонажем. Ніл тренував мене. Я знайома з тим, через що пройшли Трой [Бейкер, виконавець ролі Джоела] та Ешлі [Джонсон, виконавиця ролі Еллі]... Я знаю, що пережила Лора Бейлі,

– розповіла Габріель. Акторка також зазначила, що вже встигла зіткнутися з хвилею негативу через колір шкіри та голену голову. Однак Дракманн дав їй пораду: "Ігноруй це. Незалежно від усього, ми з тобою створимо щось прекрасне. Те, чим можна буде пишатися." Сюжет гри та дата виходу Intergalactic: The Heretic Prophet очікується не раніше 2027 року на PlayStation 5. За сюжетом, головна героїня – мисливиця за головами, на ім'я Джордан (у виконанні Таті Габріель) опиняється на планеті Семпірія, яка втратила зв'язок з рештою всесвіту сотні років тому. Гра вже привернула значну увагу не тільки через свою амбітну сюжетну лінію, а й через вибір головної акторки, що, ймовірно, викличе нову хвилю обговорень серед фанатів.