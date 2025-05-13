Режисер The Last of Us Part II готував акторку Intergalactic: The Heretic Prophet до хейту
- Таті Габріель, яка грає у грі Intergalactic: The Heretic Prophet, готується до можливого хейту фанатів за допомогою співдиректора Naughty Dog Ніла Дракманна.
- Акторка вже зіткнулася з негативом через свій зовнішній вигляд, але отримала пораду ігнорувати це і зосередитися на створенні якісного проекту.
- Гра очікується у 2027 році на PlayStation 5, де головна героїня Джордан опиняється на віддаленій планеті.
Американська акторка Таті Габріель, яка зіграє головну роль у грі Intergalactic: The Heretic Prophet від Naughty Dog, розповіла про моральну підготовку до потенційних токсичних реакцій фанатів. У цьому їй допомагає співдиректор студії Ніл Дракманн, який вже мав досвід подібних ситуацій під час виходу The Last of Us Part II.
В інтерв'ю для Entertainment Weekly Габріель поділилася, що співдиректор Naughty Dog Ніл Дракманн особисто "готував" її до можливого кібербулінгу, інформує 24 Канал. Вони згадували випадки, з якими зіткнулися актори The Last of Us Part II п'ять років тому.
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Тоді акторка Лора Бейлі, яка виконала роль Еббі у другій частині гри, піддалася масовій хвилі образ та навіть погроз, зокрема на адресу її новонародженої дитини, лише через події, пов'язані з її персонажем.
Ніл тренував мене. Я знайома з тим, через що пройшли Трой [Бейкер, виконавець ролі Джоела] та Ешлі [Джонсон, виконавиця ролі Еллі]... Я знаю, що пережила Лора Бейлі,
– розповіла Габріель.
Акторка також зазначила, що вже встигла зіткнутися з хвилею негативу через колір шкіри та голену голову. Однак Дракманн дав їй пораду: "Ігноруй це. Незалежно від усього, ми з тобою створимо щось прекрасне. Те, чим можна буде пишатися."
Сюжет гри та дата виходу
Intergalactic: The Heretic Prophet очікується не раніше 2027 року на PlayStation 5. За сюжетом, головна героїня – мисливиця за головами, на ім'я Джордан (у виконанні Таті Габріель) опиняється на планеті Семпірія, яка втратила зв'язок з рештою всесвіту сотні років тому.
Гра вже привернула значну увагу не тільки через свою амбітну сюжетну лінію, а й через вибір головної акторки, що, ймовірно, викличе нову хвилю обговорень серед фанатів.А тим часом серіал по Fallout уже продовжено на третій сезон, задовго до виходу другого. Оголошення про третій сезон пролунало на заході Amazon Prime Video в Нью-Йорку, підтверджене виконавчими продюсерами та шоураннерами.