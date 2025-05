Режиссер The Last of Us Part II готовил актрису Intergalactic: The Heretic Prophet к хейту

Американская актриса Тати Габриэль, которая сыграет главную роль в игре Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog, рассказала о моральной подготовке к потенциальным токсичным реакциям фанатов. В этом ей помогает содиректор студии Нил Дракманн, который уже имел опыт подобных ситуаций во время выхода The Last of Us Part II.

В интервью для Entertainment Weekly Габриэль поделилась, что содиректор Naughty Dog Нил Дракманн лично "готовил" ее к возможному кибербуллингу, информирует 24 Канал. Они вспоминали случаи, с которыми столкнулись актеры The Last of Us Part II пять лет назад. Тогда актриса Лора Бейли, которая исполнила роль Эбби во второй части игры, подверглась массовой волне оскорблений и даже угроз, в частности в адрес ее новорожденного ребенка, только из-за событий, связанных с ее персонажем. Нил тренировал меня. Я знакома с тем, через что прошли Трой [Бейкер, исполнитель роли Джоэла] и Эшли [Джонсон, исполнительница роли Элли]... Я знаю, что пережила Лора Бейли,

– рассказала Габриэль. Актриса также отметила, что уже успела столкнуться с волной негатива из-за цвета кожи и бритой головы. Однако Дракманн дал ей совет: "Игнорируй это. Независимо от всего, мы с тобой создадим нечто прекрасное. То, чем можно будет гордиться." Сюжет игры и дата выхода Intergalactic: The Heretic Prophet ожидается не ранее 2027 года на PlayStation 5. По сюжету, главная героиня – охотница за головами, по имени Джордан (в исполнении Тати Габриэль) оказывается на планете Семпирия, которая потеряла связь с остальной вселенной сотни лет назад. Игра уже привлекла значительное внимание не только из-за своей амбициозной сюжетной линии, но и из-за выбора главной актрисы, что, вероятно, вызовет новую волну обсуждений среди фанатов.