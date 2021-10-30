Наприкінці серпня компанія Bethesda Softworks анонсувала, що на честь десятиріччя гри The Elder Scrolls V: Skyrim вийде її спеціальне оновлене видання з назвою Anniversary Edition. Тоді розробники поділилися лише загальною інформацією, а вже цього разу вони вирішили детальніше розповісти про цю версію відеогри.

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Отже, власники видання Anniversary Edition отримають весь контент, який виходив у Creation Club. Загалом гравці, які придбають цю версію Skyrim, отримають доступ до різноманітних матеріалів. Наприклад, у цьому виданні будуть нові завдання, локації, вороги, будинки, улюбленці, зброя, обладунки та режими гри. А також на честь десятиріччя цієї відеогри, розробники, підготували одразу кілька масштабних наборів нового контенту:

Сюжетне доповнення "Saints And Seducers" з новими завданнями, ворогами, локаціями та предметами.

Доповнення "Rare Curios", яке додає в гру торгові каравани каджитів. У них можна буде придбати різноманітні рідкісні товари.

Режим виживання, де потрібно боротися з холодом, голодом та перевтомою.

Риболовлю з 20 новими видами риб. Їх можна буде приготувати, виставити як трофей чи випустити в акваріум.

Важливо зазначити, що ці чотири набори отримають безплатно й всі власники видання Special Edition. А от за весь інший вищезгаданий новий контент потрібно буде заплатити навіть їм. Також відомо, що разом з виданням Anniversary Edition вийде спеціальна версія Skyrim для консолей нового покоління. Щоправда, інформацією про неї розробники планують поділитися наступного разу.

Наостанок варто відзначити, що реліз TES V: Skyrim Anniversary Edition відбудеться 11 листопада. А вийде ця ювілейна версія відеогри на PC, PS5, PS4, Xbox Series та Xbox One.

Новий трейлер TES V: Skyrim Anniversary Edition: відео