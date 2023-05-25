Після виходу ремастера першої частини Alan Wake, шанувальники студії Remedy з нетерпінням очікували на сиквел і ось він близький як ніколи, повідомляє 24 Канал.

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На PlayStation Showcase, що пройшов 24 травня, показали новий неймовірний трейлер майбутньої новинки де кінематографічні сегменти переплелися з частинками геймплею.

Окрім того, з'ясувалося, що у на гравців чекає ще один ігровий персонаж, який, схоже, діятиме в парі з головним героєм оригіналу. Ним стала Сага Андерсон, яку зобразила акторка Мелані Лібурд.

Андерсон – агент ФБР, яка розслідує таємничі вбивства в Брайт-Фоллз і її розслідування тісно перетинається з історією Алана Вейка.

Також своїм камео геймерів неабияк втішив голова студії Remedy Сем Лейк.

Видовищний трейлер Alan Wake 2: відео

Українських шанувальників фінських розробників найбільше ж втішила новина про те, що на самому релізі у майбутній новинці буде українська текстова локалізація.

Це стало відомо зі сторінки гри в Epic Games Store.

Перелік локалізацій / Скриншот з EGS

Alan Wake 2 вийде 17 жовтня 2023 року для ПК, PS5, та Xbox Series X.