"Писали росіяни черег гугл-перекладач": українська локалізація Alan Wake 2 розчарувала геймерів

Довгоочікуваний реліз гри Alan Wake 2, м'яко кажучи, дещо розчарував українських геймерів. Усе через абсолютно невдалу українську локалізацію, яку, здається, робили через Google Translate.

Очевидно, радість від української локалізації виявилася передчасною. Деякі геймери навіть припускають, що такий переклад робили росіяни.

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Невдала українська локалізація Alan Wake 2

Гравці вже виявили численні приклади неправильного перекладу. Наприклад, фраза "you forgot UFO coverups" викладена в українській версії як "ти забув про чохли для НЛО". Загалом геймери знайшли майже сотню таких помилок.

Серед поширених помилок українські геймери помітили такі:

"у разі попаданні" – схоже, творці мали на увазі "у разі влучання",

– схоже, творці мали на увазі "у разі влучання", "дор" – неперекладене слово "двері",

– неперекладене слово "двері", "Кредити" – у головному меню в місці, де мали б бути "Автори", що англійською пишеться як "Credits",

– у головному меню в місці, де мали б бути "Автори", що англійською пишеться як "Credits", "на твоєму лицеві" – замість "на твоєму обличчі".

Крім того, гравці вказують, що субтитри з перекладом зникають занадто рано. В багатьох випадках вони перебувають на екрані недостатню кількість часу, щоб встигнути їх прочитати.

Якщо натомість шукаєте гру, яка справді потішила українських шанувальників, то можемо вам порадити Marvel's Spider-Man 2. Розробники створили в грі цілий український мікрорайон.