Очевидно, радість від української локалізації виявилася передчасною. Деякі геймери навіть припускають, що такий переклад робили росіяни.

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Невдала українська локалізація Alan Wake 2

Гравці вже виявили численні приклади неправильного перекладу. Наприклад, фраза "you forgot UFO coverups" викладена в українській версії як "ти забув про чохли для НЛО". Загалом геймери знайшли майже сотню таких помилок.

Серед поширених помилок українські геймери помітили такі:

"у разі попаданні" – схоже, творці мали на увазі "у разі влучання",

– схоже, творці мали на увазі "у разі влучання", "дор" – неперекладене слово "двері",

– неперекладене слово "двері", "Кредити" – у головному меню в місці, де мали б бути "Автори", що англійською пишеться як "Credits",

– у головному меню в місці, де мали б бути "Автори", що англійською пишеться як "Credits", "на твоєму лицеві" – замість "на твоєму обличчі".

Крім того, гравці вказують, що субтитри з перекладом зникають занадто рано. В багатьох випадках вони перебувають на екрані недостатню кількість часу, щоб встигнути їх прочитати.

Якщо натомість шукаєте гру, яка справді потішила українських шанувальників, то можемо вам порадити Marvel's Spider-Man 2. Розробники створили в грі цілий український мікрорайон.