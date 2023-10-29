Очевидно, радость от украинской локализации оказалась преждевременной. Некоторые геймеры даже предполагают, что такой перевод делали россияне.

Читайте также География геймера: из каких стран происходят культовые видеоигры

Неудачная украинская локализация Alan Wake 2

Игроки уже нашли многочисленные примеры неправильного перевода. К примеру, фраза "you forgot UFO coverups" изложена в украинской версии как "ти забув про чохли для НЛО". В общей сложности геймеры нашли почти сотню таких ошибок.

Среди распространенных ошибок украинские геймеры заметили:

"у разі попаданні" – похоже, создатели имели в виду "у разі влучання",

– похоже, создатели имели в виду "у разі влучання", "дор" – непереведенное слово "двері",

– непереведенное слово "двері", "Кредити" – в главном меню в месте, где должны быть "Автори", что на английском пишется как "Credits",

– в главном меню в месте, где должны быть "Автори", что на английском пишется как "Credits", "на твоєму лицеві" – вместо "на твоєму обличчі".

Кроме того, игроки указывают, что субтитры с переводом исчезают слишком рано. Во многих случаях они находятся на экране недостаточное время, чтобы успеть их прочитать.

Если ищете игру, которая действительно порадовала украинских поклонников, то можем вам посоветовать Marvel's Spider-Man 2. Разработчики создали в игре целый украинский микрорайон.