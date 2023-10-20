Один из районов в игре имеет четкий украинский акцент. Обещаем: по этим улочкам вам точно понравится гулять.

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Украинские вывески в Marvel's Spider-Man 2

Стриммер с ником "Падон" в своем твиттере (Х) показал скриншоты игры, на которых изображены вывески различных заведений, связанных с Украиной или украинской символикой. Среди них:

The Tryzub,

Kyiv Clothing Co.,

Лікарня,

Аптека,

"Склепочок",

"Українські продукти".

Говорят, один из первых районов, доступных для исследования в Marvel's Spider-Man 2 – это маленькая Одесса,

– написал стриммер.

В комментариях украинские геймеры выражают свое восхищение идеей студии Incomniac Games. А один из них даже показал фото украинской церкви с игры.