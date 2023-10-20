Один из районов в игре имеет четкий украинский акцент. Обещаем: по этим улочкам вам точно понравится гулять.
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Украинские вывески в Marvel's Spider-Man 2
Стриммер с ником "Падон" в своем твиттере (Х) показал скриншоты игры, на которых изображены вывески различных заведений, связанных с Украиной или украинской символикой. Среди них:
- The Tryzub,
- Kyiv Clothing Co.,
- Лікарня,
- Аптека,
- "Склепочок",
- "Українські продукти".
Говорят, один из первых районов, доступных для исследования в Marvel's Spider-Man 2 – это маленькая Одесса,
– написал стриммер.
В комментариях украинские геймеры выражают свое восхищение идеей студии Incomniac Games. А один из них даже показал фото украинской церкви с игры.