Remedy Entertainment потішили геймерів новинами про ігри, що прямо зараз перебувають в розробці, включно з сиквелами Alan Wake та Control і ремейками двох частин культового шутера Max Payne.

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Remedy залишаються однією з небагатьох студій індустрії з ідеальною репутацією в очах геймерів.

Кожну гру фінських розробників сміливо можна назвати класною, а подекуди трапляються справжні шедеври, як от Control 2019 року.

Після випуску двох доповнень до цієї гри та ремейку першого Alan Wake, студія оголосила про розробку сиквелів обох проєктів.

Окрім цього підлеглі Сема Лейка мають плани на мультиплеєрний спін-оф Control, а також співпрацюють з Take-Two та Rockstar, роблячи ремейк перших двох ігор франшизи Max Payne.

Герої знакових ігор Remedy / зображення з Reddit

Під час останньої зустрічі з інвесторами студія надала цікаву інформацію про усі ці проєкти.

Alan Wake 2

Перш за все геймерів має втішити те, що в Alan Wake 2 тепер можна грати "від початку до кінця", і її реліз все ще планується у цьому році.

Трейлер Alan Wake 2: відео

На жаль, ремастер оригінального Alan Wake ще не приніс студії прибутку, однак у Remedy очікують, що його продажі зростуть напередодні виходу Alan Wake 2.

Control 2

Control 2 зараз знаходиться на стадії "підтвердження концепції", тобто ще не ввійшла в повноцінну розробку.

Трейлер Control (2019): відео

Те ж саме стосується багатокористувацької гри у всесвіті Control під кодовою назвою Condor. Отож, шанувальникам цього проєкту доведеться зачекати ще кілька років.

Max Payne

Нарешті, ремейки двох перших Max Payne, які студія розробляє у співпраці з Rockstar, наразі досі знаходяться на стадії концепції, що є досить раннім етапом розробки.

Еволюція Пейна / зображення з Steam

Це означає, що повноцінна робота над ними не почнеться, ймовірно, ще з рік часу, а тому шанувальникам нуарного шутера доведеться набратися терпіння.