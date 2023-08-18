У Remedy Entertainment вирішили дещо посунути вихід своєї наступної ААА гри з 17 на 27 жовтня, однак найбільшу цікавість становить причина такого рішення.

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Офіційний пресреліз повідомляє, що Alan Wake 2 буде перенесено з початкової дати виходу на 10 днів далі, щоб дати геймерам, які можуть відчути себе приголомшеними жовтневими релізами, трохи перепочити.

Жовтень – дивовижний місяць для запуску ігор, і ми сподіваємося, що ця зміна дасть кожному більше часу для насолоди улюбленими іграми. Дякуємо за Ваше терпіння!, — написали Remedy Entertainment.

Якщо ви не звернули увагу на ігри, заплановані на жовтень, то повідомляємо, що це буде дуже цікавий місяць.

Розпочнеться все з Assassin's Creed Mirage (5 жовтня), потім будуть Detective Pikachu Returns (6 жовтня), Forza Motorsport (10 жовтня) та Lords of the Fallen (13 жовтня).

Ну і насамкінець два важковаговики індустрії – Marvel's Spider-Man 2 і Super Mario Bros. Wonder – і це лише "великі" ігри, а ще ж наприкінці вересня з'явиться Starfield.

Отож, таке рішення розробників, може виявитися цілком виправданим хоча і є доволі незвичним.