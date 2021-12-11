Alan Wake 2 стане найгарнішою грою в історії Remedy Entertainment, – Сем Лейк

Після анонсу Alan Wake 2 пройшло обмаль часу, але креативний директор Remedy вже поділився зі спільнотою деякими деталями про майбутній проєкт. Чого очікувати від сиквелу – дізнайтеся у матеріалі.

Зовсім нещодавно відгриміла премія The Game Awards 2021, на якій знайшлося місце чималій кількості гучних анонсів. Одним із найцікавіших з них виявилося продовження відомого пригодницького трилера Alan Wake.

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Фанати дуже довго чекали на продовження пригод відомого письменника, які розпочалися ще у 2010 році. Тому одразу після анонсу сиквелу, креативний директор та відомий гейм-дизайнер компанії Remedy Сем Лейк поділився зі спільнотою низкою інформації про амбітний проєкт.

Старий рушій – нові можливості

Alan Wake повертається / зображення blog.playstation.com

Майже протягом всього часу існування студія Remedy розробляє ігри на власному ігровому рушії під назвою Northlight. Проте, після інформації про ексклюзивне партнерство між Remedy та Epic Games багато хто вважав, що майбутній проєкт може розроблятися на новітньому Unreal Engine 5.

Ці припущення швидко спростував Сем Лейк в ексклюзивному коментарі для порталу IGN. Розробник розповів, що він та команда залишаються вірними Northlight, тому що він містить технології, що найбільше підходять для світу, який Remedy намагаються створити в Alan Wake 2. Окрім того, за словами креативного директора, майбутній проєкт встановить нову планку для ігор компанії з точки зору візуальної складової.

Alan Wake 2, безумовно, буде найбільш привабливою і найкрасивішою грою Remedy, – розповідає Лейк.

Remedy Entertainment у своїх проєктах завжди роблять акцент на історії та атмосфері. У цьому розробникам якраз і допомагають кінематографічний реалізм, фотореалістичні персонажі, масштабні руйнування, продумана фізика та багато інших інструментів, які може запропонувати Northlight.

Сюжет – основа основ

Графіка в Alan Wake 2 буде одним зі способів передати атмосферу жаху, яка, як стверджує Лейк, буде набагато більш вираженою, ніж у минулих роботах фінської студії.

Буде страшно цікаво / зображення blog.playstation.com

У цьому також допоможе той факт, що проєкт отримав віковий рейтинг "M", а це означає, що розробники не будуть обмежені цензурою та зможуть реалізувати більш сміливі ідеї.

Сюжет – це глибока, багатошарова, психологічна загадка, в яку можна поринути з головою. Так, це буде страшно. Але це дуже, дуже добре поєднуватиметься з ігровим процесом, – заявив Лейк.

Новий жанр – survival horror

Те, що, мабуть, найбільше заінтригувало фанатів – це новий для розробників жанр проєкту, а саме survival horror. Перший Alan Wake не мав таких елементів ігрового процесу як управління ресурсами чи обмежений рівень здоров'я за яким потрібно слідкувати, проте схоже на те, що все це з'явиться в сиквелі.

У той час, як у першому Alan Wake були елементи горору, це все ж була гра в жанрі екшн. Alan Wake 2 – перша гра Remedy в жанрі survival horror. Наш погляд на цей жанр. Наша можливість по-справжньому об'єднати ігровий процес і сюжет, – написав Лейк своєму зверненні до фанатів на blog.playstation.com.

Наостанок, розробник розповів, що для нього і всієї команди Remedy саме цей проєкт є найбільш амбітним та відповідальним завданням, їхньою "великою рибою" за якої вони пірнуть "...глибше, ніж будь-коли, в океан темряви".

Перший трейлер Alan Wake 2

Пірнути в цей океан самотужки геймери зможуть лише у 2023 році на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S.