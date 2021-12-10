Сьогодні вночі пройшла щорічна масштабна церемонія The Game Awards, яка проводилася "вживу" в Лос-Анджелесі. Тривало це шоу понад три години, а загалом у його межах показали дійсно чимало цікавого.
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Найкращі ігри року за версією The Game Awards
Найкращою грою 2021 року стала It Takes Two, а також вона поділила перше місце з Forza Horizon 5 за кількістю перемог – в обох проєктів по 3 статуетки. А в масштабному голосуванні користувачів найкращою виявилася гра Halo Infinite. Цікаво, що найочікуванішою відеогрою жюрі назвало Elden Ring.
А от у випадку Deathloop можна написати навіть про своєрідну невдачу. Річ у тім, що цей проєкт був дуже впевненим лідером за кількістю номінацій (9, а в другого місця 6), але отримав лише 2 нагороди. Щось схоже можна написати й про Ratchet & Clank: Rift Apart (6 номінацій) та Psychonauts 2 (5 номінацій), які залишилися взагалі без статуеток.
Варто відзначити, що серед цьогорічних переможців є й український слід. Найкращим кіберспортсменом назвали Олександра "s1mple" Костилєва, а Natus Vincere – найкращою кіберспортивною організацією. Також можна ще додати, що з повним списком всіх переможців можна ознайомитися на офіційному сайті The Game Awards.
Виступи зірок
На цьогорічній церемонії The Game Awards були й традиційні невеликі концерти. Цілий оркестр виконував різноманітну музику з відеоігор, щоправда, головними зірками вечору стали: група Imagine Dragons та музикант Sting. У межах цього шоу вони виконали свої пісні з популярного мультсеріалу "Аркейн".
Виступ Imagine Dragons: відео
Виступ Sting: відео
Найцікавіші анонси та покази
Одразу ж варто відзначити, що ми зібрали лише найцікавіші трейлери та тизери, а з повною версією трансляції The Game Awards 2021 можна ознайомитися за цим посиланням.
Alan Wake II
Remedy анонсувала, що працює над повноцінним сиквелом своєї відомої відеогри. Реліз має відбутися лише у 2023 році, а вийде вона на PC, PS5 та Xbox Series.
Трейлер гри Alan Wake II: відео
Star Wars: Eclipse
Нова відеогра за мотивами "Зоряних війн", над якою працює студія Quantic Dream. Гра знаходиться на ранніх стадія розробки, а дату виходу та ігрові платформи не назвали.
Трейлер гри Star Wars: Eclipse: відео
Wonder Woman
Гра про відому супергероїню, яку розроблює Monolith Productions – автори F.E.A.R. та серії Middle-earth. Цікаво, що в цій відеогрі має використовуватися відома система Nemesis. Дата виходу та ігрові платформи поки невідомі.
Тизер гри Wonder Woman: відео
Warhammer 40,000: Space Marine II
Focus Interactive та Saber анонсували сиквел відеогри Warhammer 40,000: Space Marine. Вийде гра на PC, Xbox Series та PS 5, а от дату релізу не назвали.
Трейлер гри Warhammer 40,000: Space Marine II: відео
Senua's Saga: Hellblade II
Студія Ninja Theory поділилася дебютним геймплейним трейлером гри Senua's Saga: Hellblade II. Відеогра вийде на PC та Xbox Series, щоправда, дата релізу поки невідома.
Трейлер гри Senua's Saga: Hellblade II: відео
Elden Ring
Завітала на цьогорічне шоу й відеогра Elden Ring. Студія FromSoftware представила новий атмосферний трейлер свого проєкту, а також нагадала, що його реліз відбудеться вже 25 лютого 2022 року на PC та консолі.
Трейлер гри Elden Ring: відео
Horizon Forbidden West
Відеогра Horizon Forbidden West вийде вже 18 лютого, а тому студія Guerrilla Games поділилася новим геймплейним трейлером. Варто додати, що реліз гри відбудеться на PS5 та PS4.
Трейлер гри Horizon Forbidden West: відео
Slitterhead
Новий горор від студії Bokeh Game Studi, якою керує автор відеогри Silent Hill. Дату релізу та ігрові платформи не назвали.
Трейлер гри Slitterhead: відео
ARC Raiders
Дебютна відеогра студії Embark, яку заснували ветерани DICE. Їхня гра це умовно-безплатний кооперативний шутер, у якому потрібно боротися з роботами. Реліз відбудеться вже у 2022 році на Xbox Series, PS5 та PC.
Трейлер гри ARC Raiders: відео
Dune: Spice Wars
Глобальна стратегія за мотивами "Дюни", яку розроблює студія Shiro Games. Відеогра має вийти вже у 2022 році в дочасному доступі Steam.
Трейлер гри Dune: Spice Wars: відео
The Lord of the Rings: Gollum
Нагадали про свою відеогру й розробники з Daedalic Entertainment, які показали її кінематографічний трейлер. Реліз цього проєкту відбудеться у 2022 році на PC, PlayStation, Xbox та Nintendo Switch.
Трейлер гри The Lord of the Rings: Gollum: відео
A Plague Tale: Requiem
Уже у 2022 році має відбутися реліз продовження A Plague Tale: Innocence, а тому й недивно, що його розробники також завітали на це шоу. У його межах вони показали перший геймплей свого проєкту. Вийде гра на PC та консолях.
Трейлер гри A Plague Tale: Requiem: відео
Dying Light 2 Stay Human
Студія Techland представила новий кінематографічний трейлер відеогри Dying Light 2. Варто додати, що її реліз відбудеться вже 4 лютого на PC, PlayStation та Xbox.
Трейлер гри Dying Light 2 Stay Human: відео
Saints Row
Нагадати про свою відеогру вирішили й розробники з Volition, які представили новий геймплейний трейлер Saints Row. Реліз цього проєкту має відбутися 23 серпня 2022 року на всі основні платформи.
Трейлер гри Saints Row: відео
Suicide Squad: Kill the Justice League
Rocksteady Studios представила перший геймплейний трейлер своєї відеогри за мотивами однойменної серії фільмів. Реліз має відбутися вже у 2022 році на Xbox Series, PS5 та PC.
Трейлер гри Suicide Squad: Kill the Justice League: відео
The Matrix Awakens
The Matrix Awakens – це технічне демо, яке створене на Unreal Engine 5 для того, щоб показати можливості цього ігрового рушія. Варто додати, що ця коротка гра вже вийшла на PS5 та Xbox Series.
Геймплей The Matrix Awakens: відео
Анонси, які пов'язані зі сферою кінематографу
Також у межах The Game Awards 2021 відбулося й кілька неігрових анонсів. Варто відзначити такі: трейлер фільму "Сонік в кіно 2", тизер серіалу за мотивами серії Halo та фрагмент з фільму "Матриця: Воскресіння".
Трейлер фільму "Сонік в кіно 2": відео
Тизер серіалу за мотивами Halo: відео
Фрагмент з фільму "Матриця: Воскресіння": відео