Одна з найкращих відеоігор 2024 року може так ніколи і не вийти у Steam
- Гра Alan Wake 2 залишатиметься ексклюзивом Epic Games Store і не буде випущена у Steam.
- CEO Epic Games Тім Суїні підтвердив, що гра не вийде у Steam, оскільки вона була частково профінансована Epic Games з умовою ексклюзивності.
Один з відомих функціонерів індустрії зізнався, що шанувальники творчості Remedy не зуміють зіграти в останню гру фінської студії на платформі Steam ще дуже довго, а може й зовсім ніколи.
CEO компанії Epic Games відповів на лист шанувальника гри Alan Wake 2, розвіявши надії геймерів на реліз проєкту у Steam, повідомляє 24 Канал з посиланням на 80 Level.
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Alan Wake 2 є ексклюзивом EGS і це навряд зміниться
Користувач Reddit під іменем Вілл поділився у мережі власним листуванням з директором Epic Games – Тімом Суїні.
Геймер написав функціонеру з питанням щодо ексклюзивності Alan Wake 2, в яку дуже хотів би зіграти, але на платформі їхніх конкурентів з Valve.
Я дуже зацікавлений у покупці Alan Wake 2. Але я не фанат Epic Games Store, тому я краще дочекаюся її релізу в Steam. Чи станеться це протягом наступних року-двох?, – запитав Вілл.
Відповідь Суїні була цілком однозначною.
Вона (Alan Wake 2, – ред.) не вийде у Steam,
– відповів він.
Скриншот листування / Фото з imgur.com
У мережі швидко почалися суперечки на рахунок реальності цього листування, але невдовзі Тім Суїні підтвердив його автентичність виданню 80 Level.
Як стверджується, Alan Wake 2 була частково створена на інвестиції від Epic Games з умовою повної ексклюзивності саме для їхнього магазину. Отож, фанати Remedy навряд коли-небудь побачать ПК версію гри десь окрім EGS.