Трейлер гри турецького розробника став вірусним у соцмережі X, набравши велику кількість переглядів, повідомляє 24 Канал.

Кримінальний Стамбул 1970-х років у стилі ери PS2

Історія гри розгортається навколо юнака, який приїжджає до Стамбула, щоб працювати підмайстром у дядьковому закладі дьонер-кебабу.

Його головне завдання – заробляти гроші, нарізати м'ясо з рожна, загортати кебаби та розвозити їх на вантажному трициклі до того, як страва вистигне.

Проте чесна праця дає небагато прибутку, тому герой швидко знаходить сумнівні доручення від місцевих торговців, поліцейських і вуличних угруповань. Такі завдання приносять утричі більше грошей, але часто супроводжуються стріляниною та небезпекою для життя.

Я витратив увесь свій вільний час за останні два роки на створення ALATURKA з нуля, повністю під час прямих трансляцій із бюджетом нуль доларів,

– прокоментував розробник гри під ніком bufuakgames.

Трейлер гри: дивіться відео

i spent all my free time over the last two years building ALATURKA from scratch, entirely on livestreams with a $0 budget.



it is basically a PS2-era 70s Istanbul GTA with heavy driving physics and döner kebab deliveries.



here is the new official trailer. RTs appreciated. pic.twitter.com/UmjVDAYMAD — ALATURKA | Wishlist on Steam! (@bufuakgames) September 27, 2026

Творець називає свій проєкт "класичною GTA у стилі епохи PS2", а геймплей поєднує елементи екшену від третьої особи, симулятора водіння та кулінарії.

Попри те, що проєкт перебуває на стадії препродакшну, він уже зібрав понад 17 тисяч додавань у список бажаного в Steam, а також понад 2,5 мільйона переглядів трейлера у X.