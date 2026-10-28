Гравця NAVI визнали винним у податковому шахрайстві: які будуть наслідки

Фінський суд визнав капітана NAVI Алексі "Алексіб" Віролайнена винним у тяжкому податковому шахрайстві. Кіберспортсмена засудили до чотирьох місяців умовного ув'язнення з випробувальним строком у два роки.

Що саме не задекларував Aleksib

Суд у Фінляндії виніс вирок у вівторок, повідомляють кілька місцевих видань. Згідно з рішенням, у 2019 році 29-річний гравець не вказав у декларації 53 тисячі євро, які отримав від Valve Corporation за участь у Мейджорах IEM Katowice і StarLadder Berlin. Через це він сплатив приблизно на 28 тисяч євро менше податку на доходи, пише HLTV.

Aleksib визнав, що декларація була неповною, але заперечив умисне ухиляння від податків. За його словами, він вважав, що податки вже сплатили. За даними dust2, гравець також пояснив, що не розбирається в податкових питаннях. Недоплачені гроші він уже віддав: за версією dust2, зробив це після того, як про проблему повідомила фінська податкова служба.

Суд ці аргументи не прийняв. Він вирішив, що гравець пропустив дохід навмисне й прагнув фінансової вигоди. Суддям здалося малоймовірним, що гравець не помітив відсутності цих доходів і утриманого з них податку в попередньо заповненій податковій декларації.

Що вирок означає для кар'єри

Умовний строк не передбачає реального ув'язнення. Проте вирок запишуть у кримінальний реєстр гравця, а це може ускладнити оформлення віз і поїздки на міжнародні турніри. За даними dust2, цього року Aleksib уже побував на змаганнях з NAVI в одинадцяти країнах. Більшість із них входить до Шенгенської зони, але, наприклад, США часто вимагають складнішої процедури від людей із судимістю.

Поки незрозуміло, чи вплине вирок на можливість грати за кордоном і чи матиме він наслідки для місця Aleksib у Natus Vincere.

Журналісти HLTV намагалися зв'язатися з гравцем, але відповіді не отримали.

Чи можна оскаржити рішення

Вирок ще не остаточний. Aleksib може оскаржити його до 26 листопада. За версією dust2, апеляцію в такому випадку розглядатиме Гельсінський апеляційний суд.