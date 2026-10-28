Игрока NAVI признали виновным в налоговом мошенничестве: какие будут последствия

Что именно не задекларировал Aleksib

Суд в Финляндии вынес приговор во вторник, сообщают несколько местных изданий. Согласно решению, в 2019 году 29-летний игрок не указал в декларации 53 тысячи евро, которые получил от Valve Corporation за участие в мейджорах IEM Katowice и StarLadder Berlin. Из-за этого он уплатил примерно на 28 тысяч евро меньше налога на доходы, пишет HLTV.

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Aleksib признал, что декларация была неполной, но отрицал умышленное уклонение от уплаты налогов. По его словам, он считал, что налоги уже уплачены. По данным dust2, игрок также пояснил, что не разбирается в налоговых вопросах. Недоплаченные деньги он уже вернул: по версии dust2, сделал это после того, как о проблеме сообщила финская налоговая служба.

Суд эти аргументы не принял. Он решил, что игрок утаил доход умышленно и стремился к финансовой выгоде. Судьям показалось маловероятным, что игрок не заметил отсутствия этих доходов и удержанного с них налога в предварительно заполненной налоговой декларации.

Что приговор означает для карьеры

Условный срок не предусматривает реального лишения свободы. Однако приговор будет занесен в уголовный реестр игрока, а это может затруднить оформление виз и поездки на международные турниры. По данным dust2, в этом году Aleksib уже побывал на соревнованиях с NAVI в одиннадцати странах. Большинство из них входит в Шенгенскую зону, но, например, США часто требуют более сложной процедуры от людей с судимостью.

Пока неясно, повлияет ли приговор на возможность играть за рубежом и будет ли он иметь последствия для места Aleksib в Natus Vincere.

Журналисты HLTV пытались связаться с игроком, но ответа не получили.

Можно ли обжаловать решение

Приговор еще не окончательный. Aleksib может обжаловать его до 26 ноября. По информации dust2, апелляцию в таком случае будет рассматривать Хельсинкский апелляционный суд.