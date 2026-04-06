Нова гра, де вам потрібно стати Ісусом, отримала чудові відгуки

Будь-яка спроба художнього переосмислення історій про Ісуса Христа неминуче стикається з ризиком виникнення суперечок, адже незалежно від форми подачі завжди знайдуться люди, невдоволені інтерпретацією подій, описаних у канонічній фентезі-антології. Саме тому гра "I Am Jesus Christ" викликала чимало побоювань щодо негативної реакції.

Масла у вогонь підливало те, що реліз відбувся під час великодніх вихідних. Проте розробникам зі Space Boat Studios вдалося впоратися із цим надскладним завданням, представивши продукт, який припав до душі значній частині ігрової спільноти, пише TheGamer.

Як гравці реагують на новий проєкт про Ісуса?

Хоча кількість одночасних користувачів у перші дні після запуску була не надто великою – піковий показник сягнув 472 гравців у Страсну п'ятницю – загальне сприйняття гри виявилося напрочуд теплим.

На платформі Steam проєкт отримав офіційний статус "Дуже схвальні". Статистика свідчить про те, що 86 відсотків із 552 користувачів, які залишили свої рецензії, залишилися в захваті від можливості буквально взути сандалії Спасителя та пройти його шлях у віртуальному світі.

Для багатьох гравців цей проєкт став реалізацією давнього бажання побачити повноцінну рольову гру, засновану на біблійних текстах. Користувачі зазначають, що розробникам вдалося створити глибокий наратив, завдяки якому історія Христа відчувається максимально гостро та емоційно.

Це не просто гра, а інтерактивний досвід, який дозволяє по-новому глянути на знайомі сюжети. Один із гравців, який виховувався в католицькій родині, поділився думкою, що такий формат був би надзвичайно корисним у його дитинстві, коли традиційні церковні уроки здавалися нудними та нецікавими.

Ігровий процес пропонує користувачам не лише спостерігати за всім відомими історіями, а й брати в них безпосередню участь. Гравці можуть допомагати нужденним, творити чудеса та бачити світ очима Ісуса.

Цікаво, що розробники впровадили спеціальну шкалу віри, яка безпосередньо пов'язана з виконанням божественних діянь. Проте найбільшим сюрпризом для багатьох стала наявність елементів паркуру, які нагадують механіки з серії "Assassin's Creed". Хоча в Біблії навряд чи можна знайти згадки про подібні акробатичні трюки, ці геймплейні рішення додають грі динаміки та сучасності.

Попри те, що на старті проєкт не зміг подолати позначку у 500 одночасних користувачів, експерти бачать у ньому великий довгостроковий потенціал.