Кожного тижня геймери отримуватимуть безкоштовний доступ до 3 – 4 ігор. Після збереження ігри у вас залишаться навіть після завершення терміну підписки.
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Безкоштовні ігри Prime Gaming на травень 2023 року
4 травня:
- Star Wars: Rogue Squadron 3D,
- Super Sidekicks,
- Samurai Shodown IV.
11 травня:
- Planescape Torment: Enhanced Edition,
- Lake,
- Robo Army,
- Last Resort.
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18 травня:
- Kardboard Kings,
- The Almost Gone,
- 3 Count Bout,
- Alpha Mission 2.
25 травня:
- Lila's Sky Ark,
- Agatha Knife,
- King of the Monsters 2,
- Kizuna Encounter.