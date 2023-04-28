Кожного тижня геймери отримуватимуть безкоштовний доступ до 3 – 4 ігор. Після збереження ігри у вас залишаться навіть після завершення терміну підписки.

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Безкоштовні ігри Prime Gaming на травень 2023 року

4 травня:

  • Star Wars: Rogue Squadron 3D,
  • Super Sidekicks,
  • Samurai Shodown IV.

11 травня:

  • Planescape Torment: Enhanced Edition,
  • Lake,
  • Robo Army,
  • Last Resort.

15 безкоштовних ігор Amazon Prime на травень: дивіться відео

18 травня:

  • Kardboard Kings,
  • The Almost Gone,
  • 3 Count Bout,
  • Alpha Mission 2.

25 травня:

  • Lila's Sky Ark,
  • Agatha Knife,
  • King of the Monsters 2,
  • Kizuna Encounter.