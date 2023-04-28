Amazon Prime роздасть 15 безкоштовних ігор у травні
28 квітня 2023, 11:46Читать новость на русском
Джерело:Prime Gaming
Геймери, які підписані на Amazon Prime, можуть отримати кілька класичних ігор та багато іншого цікавого абсолютно безкоштовно. На таких умовах вони будуть доступні протягом травня 2023 року.
Кожного тижня геймери отримуватимуть безкоштовний доступ до 3 – 4 ігор. Після збереження ігри у вас залишаться навіть після завершення терміну підписки.
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Безкоштовні ігри Prime Gaming на травень 2023 року
4 травня:
- Star Wars: Rogue Squadron 3D,
- Super Sidekicks,
- Samurai Shodown IV.
11 травня:
- Planescape Torment: Enhanced Edition,
- Lake,
- Robo Army,
- Last Resort.
15 безкоштовних ігор Amazon Prime на травень: дивіться відео
18 травня:
- Kardboard Kings,
- The Almost Gone,
- 3 Count Bout,
- Alpha Mission 2.
25 травня:
- Lila's Sky Ark,
- Agatha Knife,
- King of the Monsters 2,
- Kizuna Encounter.