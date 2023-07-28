Amazon назвав ігри, які стануть безплатними в серпні

Для підписників Amazon Prime в серпні 2023 року одразу 8 ігор стануть безкоштовними. Щомісяця Amazon пропонує своїм підписникам Prime Gaming низку ігор, які можна завантажити без будь-якої оплати.

Останніми місяцями такі популярні ігри, як Prey від Bethesda, Gate 2: Enhanced Edition і Shovel Knight: Showdown, стали безкоштовними для передплатників. Їх можна було завантажити та зберегти назавжди.

Також цікаво Головне – ідея: 5 популярних модифікацій, що переросли у повноцінні відеоігри

Безкоштовні ігри Amazon Prime в серпні

Пропозиції іноді навіть мають тенденцію робити гру доступною безпосередньо перед виходом її нового продовження, щоб шанувальники мали можливість переглянути франшизу або наздогнати її заздалегідь.

Минулого місяця включення Baldur's Gate 2 було таким прикладом, оскільки тоді залишалося декілька днів до релізу довгоочікуваної Baldur's Gate 3 – 3 серпня. Натомість у серпні безкоштовними будуть такі ігри:

Payday 2 + Gage Mod Courier DLC – з 3 серпня,

Farming Simulator 19 – 10 серпня,

Blade Assault – 10 серпня,

Star Wars: The Force Unleashed 2 – 17 серпня,

Передбачення – 17 серпня,

Driftland: The Magic Revival – 17 серпня,

In Sound Mind – 24 серпня,

Summertime Madness – 31 серпня.

Усі ці ігри будуть доступні до безкоштовного завантаження та збереженя для підписників Amazon Prime.