В последние месяцы такие популярные игры, как Prey от Bethesda, Gate 2: Enhanced Edition и Shovel Knight: Showdown, стали бесплатными для подписчиков. Их можно было скачать и сохранить навсегда.

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Бесплатные игры Amazon Prime в августе

Предложения иногда даже имеют тенденцию делать игру доступной непосредственно перед выходом ее нового продолжения, чтобы поклонники могли пересмотреть франшизу или догнать ее заранее.

В прошлом месяце включение Baldur's Gate 2 являлось таким примером, поскольку тогда оставалось несколько дней до релиза долгожданной Baldur's Gate 3 – 3 августа. В августе бесплатными будут такие игры:

Payday 2 + Gage Mod Courier DLC – с 3 августа,

Farming Simulator 19 – 10 августа,

Blade Assault – 10 августа,

Star Wars: The Force Unleashed 2 – 17 августа,

Предсказание – 17 августа,

Driftland: The Magic Revival – 17 августа,

In Sound Mind – 24 августа,

Summertime Madness – 31 августа.

Все эти игры будут доступны для бесплатной загрузки и сохранены для подписчиков Amazon Prime.