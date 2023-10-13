Фінансові аналітики впевнені, що анонс GTA 6 відбудеться вже зовсім скоро

За словами галузевих аналітиків, які оцінили потенціал акцій Take-Two Interactive, довгоочікуваний анонс GTA 6 нарешті може відбутися зовсім незабаром. Детальніше у матеріалі.

Чутки про GTA 6 ходять вже багато років, але чимало інсайдерів очікують, що вона нарешті буде анонсована до кінця 2023 року і, схоже, це дійсно може статися.

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8 листопада Take-Two Interactive опублікує фінансові результати за другий квартал 2024 фінансового року, і експерти очікують, що напередодні цього відбудеться анонс GTA 6.

Як розповідає MSN, аналітик Raymond James – Ендрю Марок прогнозує ріст ціни на акції Take-Two Interactive саме через цю довгоочікувану подію.

Марок стверджує, що очікування материнської компанії Rockstar – Take-Two, прогнозують, що її чисті прибутки зростуть до 8 мільярдів доларів у 2025 фінансовому році, що є ознакою того, що GTA 6 буде випущено.

Він також пояснив, що інформація про реліз GTA 6 "повинна усунути найбільш помітну точку невизначеності щодо фінансової траєкторії" та додав, що вважає, що наступна частина культової серії з'явиться ближче до зимових свят 2024 року.

Звичайно, цю інформацію слід сприймати з недовірою, поки Rockstar не зробить жодних офіційних заяв, однак мільйони геймерів були б зовсім не проти, якби це виявилось правдою.