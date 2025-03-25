Anno 117 отримає модульну систему суднобудування, пропонуючи глибокі налаштування кораблів

Anno 117: Pax Romana активно покращується, наближаючись до релізу десь у 2025 році. Ми вже знаємо, що гра отримає діагональні дороги та будівлі, а також нову механіку взаємодії з населенням. Згідно з новою інформацією, наступні нововведення стосуються торгівлі та кораблів. Зокрема, ми отримаємо можливість будувати кораблі для конкретних цілей за допомогою спеціальних частин.

Нове кораблебудування

Команда розробників уже давно виношувала ідею модульних кораблів. Вони кажуть, що з римським сеттингом з'являється "ідеальна платформа для цього, оскільки це дуже схоже на те, як самі римляни будували свої кораблі". У попередній частині франшизи ми отримали досвід використання корабельних предметів, а тепер ця практика буде використана для подальшого розширення ідеї. Суть у тому, що налаштування ваших кораблів можна буде робити під конкретні завдання, що буде відображатися на їхньому візуальному вигляді, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний блог Anno.

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Перш за все гравцям запропонують три розміри римських кораблів для побудови:

Penteconter матиме 2 слоти модифікації.

Trireme отримає 3 слоти модифікації.

Quinquireme матиме найбільше – чотири слоти.

Для цих слотів можна використати модулі, які закладаються ще до початку будівництва. Імовірно, це означає, що після того, як корабель буде побудований, ви не зможете змінити його призначення, просто замінивши один модуль на інший.

Ось усі доступні модулі:

Щогла: додаткова швидкість при плаванні з вітром на великі відстані, досягнення більшої максимальної швидкості та більшої швидкості при плаванні між регіонами.

Гребні: додаткова швидкість, досягнення більшої мінімальної швидкості та прискорення, з меншим радіусом повороту. Ідеально підходить для коротких дистанцій та бою.

Посилений корпус: додаткова кількість "здоров'я" корабля.

Вежа лучника: стріляє безліччю дрібних стріл на всі боки на короткій дистанції.

Скорпіон: стріляє високоточними списами і завдає великої шкоди на середній дистанції, тільки з боків.

Onager: стріляє камінням з великою дальністю і найбільшою шкодою, але з низькою точністю й лише спереду.

Витрати на будівництво та обслуговування кораблів змінюються залежно від встановлених модулів. Наприклад, гребні будуть більш трудомісткими, ніж вітрила. Це означає, що вони потребуватимуть більшої кількості робочої сили. Те ж саме з вежею лучника в порівнянні з Onager, оскільки там залучено більше солдатів.



Нова логіка будівництва кораблів у Anno 117 / Фото Ubisoft

Використання наявних слотів зменшить кількість вантажу, який може перевозити корабель, але навіть на повністю укомплектованому судні завжди буде вільний вантажний простір для матеріалів. Плани будівництва кораблів, які придумують гравці, також можуть бути збережені для подальшого швидкого будівництва.