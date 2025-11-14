Шалена фанатська теорія розкриває дату анонсу Half-Life 3

Шанувальники Valve впевнені, що компанія сховала дату анонсу Half-Life 3 у представленні нового ігрового пристрою під назвою Steam Machine.

Представлена Valve оновлена Steam Machine породила фанатську теорію про скорий анонс Half-Life 3, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

Навіжена теорія чи реальна ймовірність?

13 листопада Valve вперше показали нову версію ігрової платформи під назвою Steam Machine, яка стане домашньою консоллю, на кшталт стаціонарної версії Steam Deck.

Шанувальники студії побачили у цьому представленні натяки на скорий анонс довгоочікуваної Half-Life 3.

Зокрема, на пристрої з відео є великий надпис "SOON" (скоро, – 24 Канал), а трохи нижче нього розташовано логотип, що починається з помаранчевої літери "H", який заклеєний смужкою з надписом "цензура".

Окрім того, пізніше у ролику з'являється клавіатура з культовим логотипом "Lambda".

На додачу Valve вперше за понад десять років перенесла осінній розпродаж Steam, ймовірно залишивши цей час для якогось гучного анонсу.

Під суші також є наліпка з написом "Running in the 90s". Я погуглив і це пісня, яка вийшла в 1998 році, як і Half-Life!,

– йдеться в коментарі користувача X @VirtuosoCEO.

Отож, шанувальники студії впевнені, що оскільки Half-Life: Alyx було анонсовано 18 листопада, а 19 листопада й узагалі річниця всієї серії, то Valve абсолютно точно хочуть анонсувати Half-Life 3 саме у якийсь з цих днів 2026 року.