Apple купила свою першу студію відеоігор

Apple зробила перший крок у напрямку власної ігрової індустрії, придбавши невелику студію. Поки що ми навряд чи можемо говорити про великі проєкти, оскільки мова не йде про якогось масштабного розробника AAA-проєктів. Однак "яблучна" компанія може зайнятися її розширенням.

Перший ігровий актив Apple

Технологічний гігант офіційно повідомив про придбання студії RAC7 – канадської команди з двох осіб, яка стоїть за створенням гри Sneaky Sasquatch. Про це стало відомо зі звіту журналіста Digital Trends Джованні Колантоніо. Представник Apple підтвердив покупку в коментарі виданню, додавши, що компанія рада приєднанню команди RAC7, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Гравець отримав 55 000 років ув'язнення в Oblivion Remastered

У заяві йдеться, що Apple прагне зберегти та розвивати успішний проєкт Sneaky Sasquatch, який уже став популярним серед користувачів Apple Arcade. Представник компанії зазначив, що Apple "продовжить забезпечувати чудовий досвід для гравців Apple Arcade з сотнями ігор від найкращих розробників ігор у світі".

Наразі відомо лише те, що поточні зусилля будуть спрямовані на підтримку Sneaky Sasquatch, але чи випускатиме студія інші проєкти, не уточнюється. Враховуючи, що там працює лише дві людини, Apple може задуматися над пошуком нових кадрів у команду, щоб випускати більше власних ігор.

Що ми знаємо про RAC7

RAC7 – це невелика інді-студія, заснована у 2014 році Джейсоном Еннісом та Джессі Рінгроузом у Ванкувері. До найвідоміших ігор студії входять Dark Echo (2015) та Splitter Critters (2018), проте справжній прорив відбувся саме з релізом Sneaky Sasquatch для Apple Arcade.

За словами Apple, придбання RAC7 дозволить студії ще глибше інтегруватися в екосистему Apple Arcade та ефективніше розвивати свої ігри. Водночас компанія зазначила, що продовжуватиме співпрацювати з іншими сторонніми студіями для розробки нових проєктів.