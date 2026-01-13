Майже pay to win: чому гравці Arc Raiders скаржаться на нерівні умови гри

Спільнота Arc Raiders опинилася в центрі гарячої дискусії після відео з підозріло точною стрільбою відомого стримера. Обговорення швидко вийшло за межі особистих звинувачень і переросло у питання балансу гри, технічних обмежень та справедливості кросплею між різними платформами.

Що дає перевагу суперникам в Arc Raiders?

Початковою точкою конфлікту став короткий, лише одинадцять секунд, кліп із геймплеєм Ніка "Nickmercs" Колчеффа. На відео стример, граючи в Arc Raiders з контролером Xbox, майже безпомилково збиває два дрони Arc із гвинтівки Renegade. На перший погляд, сцена виглядала звичайно, однак уважні гравці помітили надто різкі та точні рухи прицілу, які більше нагадували роботу алгоритму, ніж людську реакцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

У коментарях на Reddit швидко з’явилися припущення про використання читів. Частина користувачів наполягала, що навіть з увімкненим aim assist на контролері така "магнітна" наводка виглядає неприродно. Інші звертали увагу на те, як приціл буквально "чіпляється" за окремі елементи дрона і миттєво перемикається між цілями.

Втім, подальші експерименти змінили напрямок обговорення. Деякі гравці на ПК спробували відтворити схожу поведінку прицілу без сторонніх програм і з’ясували, що результат суттєво залежить не стільки від платформи, скільки від кількості кадрів за секунду. Чим вищий FPS, тим агресивніше працює aim assist, дозволяючи швидше "прилипати" до цілей і перемикатися між ними.

Плати, щоб перемагати

Користувачі дійшли висновку, що власники потужних комп’ютерів, здатних стабільно видавати до 240 кадрів за секунду, отримують відчутну перевагу. Натомість на PlayStation 5 та Xbox Series X | S Arc Raiders обмежена 60 кадрами за секунду, через що ефект допомоги прицілювання значно слабший або майже непомітний. У такому контексті aim assist почали називати фактично "pay to win" механікою, де результат напряму залежить від вартості та продуктивності заліза.

Сам Nickmercs під час стриму 12 січня публічно заперечив будь-яке шахрайство, і більшість спільноти зрештою зняла з нього підозри. Фокус тепер змістився на розробників з Embark Studios, від яких тепер очікують пояснень і можливих правок системи прицілювання. Паралельно активізувалася дискусія про доцільність кросплею, адже консольні гравці дедалі частіше вважають матчі з ПК несправедливими.

Ситуація загострюється ще й на тлі попередніх проблем із читерами, через які студія нещодавно пообіцяла "почистити" матчі. На цьому фоні будь-які технічні переваги сприймаються особливо гостро.

Нагадаємо, Arc Raiders, що вийшла 30 жовтня 2025 року на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S.