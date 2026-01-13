Почти pay to win: почему игроки Arc Raiders жалуются на неравные условия игры

Сообщество Arc Raiders оказалось в центре горячей дискуссии после видео с подозрительно точной стрельбой известного стримера. Обсуждение быстро вышло за пределы личных обвинений и переросло в вопросы баланса игры, технических ограничений и справедливости кроссплея между различными платформами.

Что дает преимущество соперникам в Arc Raiders?

Начальной точкой конфликта стал короткий, всего одиннадцать секунд, клип с геймплеем Ника "Nickmercs" Колчеффа. На видео стример, играя в Arc Raiders с контроллером Xbox, почти безошибочно сбивает два дрона Arc из винтовки Renegade. На первый взгляд, сцена выглядела обычно, однако внимательные игроки заметили слишком резкие и точные движения прицела, которые больше напоминали работу алгоритма, чем человеческую реакцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

В комментариях на Reddit быстро появились предположения об использовании читов. Часть пользователей настаивала, что даже с включенным aim assist на контроллере такая "магнитная" наводка выглядит неестественно. Другие обращали внимание на то, как прицел буквально "цепляется" за отдельные элементы дрона и мгновенно переключается между целями.

Впрочем, дальнейшие эксперименты изменили направление обсуждения. Некоторые игроки на ПК попытались воспроизвести похожее поведение прицела без сторонних программ и выяснили, что результат существенно зависит не столько от платформы, сколько от количества кадров в секунду. Чем выше FPS, тем агрессивнее работает aim assist, позволяя быстрее "прилипать" к целям и переключаться между ними.

Плати, чтобы побеждать

Пользователи пришли к выводу, что владельцы мощных компьютеров, способных стабильно выдавать до 240 кадров в секунду, получают ощутимое преимущество. Зато на PlayStation 5 и Xbox Series X | S Arc Raiders ограничена 60 кадрами в секунду, из-за чего эффект помощи прицеливания значительно слабее или почти незаметен. В таком контексте aim assist начали называть фактически "pay to win" механикой, где результат напрямую зависит от стоимости и производительности железа.

Сам Nickmercs во время стрима 12 января публично отрицал любое мошенничество, и большинство сообщества в конце концов сняло с него подозрения. Фокус теперь сместился на разработчиков из Embark Studios, от которых теперь ожидают объяснений и возможных правок системы прицеливания. Параллельно активизировалась дискуссия о целесообразности кроссплея, ведь консольные игроки все чаще считают матчи с ПК несправедливыми.

Ситуация обостряется еще и на фоне предыдущих проблем с читерами, из-за которых студия недавно пообещала "почистить" матчи. На этом фоне любые технические преимущества воспринимаются особенно остро.

Напомним, Arc Raiders, что вышла 30 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.