Мовиться про росіянина Каміля KOMA Біктімірова, який раніше виступав за Virtus.pro. За порушення правил він отримав пожиттєвий бан.

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Українець втрапив у скандал

На захист росіянина несподівано виступив український кіберспортсмен Артем Yuragi Голубєв. Він опублікував у твітері прохання розбанити його російського друга.

Його розкритикував кіберспортивний коментатор Віталій v1lat Волочай. Він обурився не лише спробою відбілити росіянина, а й тим, що щодо більш важливих подій той ніколи в житті не висловлювався, зокрема й щодо російсько-української війни.

Тобто бл**ь про своє рідне місто чи про свою країну ти думку висловити не зміг за рік, а про росіянина якогось галімого, ти зразу зміг,

– розкритикував Голубєва v1lat.

Артем Yuragi Голубєв має українське громадянство. Він виступає за професійну кіберспортивну команду з Dota 2 OG, яка дислокується в Європі. В її складі також виступають двоє росіян.