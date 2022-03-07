Санкції продовжують душити путінський режим і у віртуальному світі. Згідно з останніми новинами російські геймери залишаться без таких всесвітньовідомих серій як Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Prince of Persia та інших.

До теми Компанія Remedy підтримала українців, але зупиняти продаж своїх ігор в Росії поки не збирається

Такою інформацією із виданням Bloomberg поділився спікер компанії. За його словами, студія "припиняє продаж та поширення фізичних та цифрових копій" своєї продукції на теренах Росії.

Слід зазначити, що Ubisoft має чимало співробітників в Україні, адже дві їхні студії розташовані в Києві та Одесі.

Говорячи про це, представник компанії повідомив, що фірма допомогла працівникам, які виявили бажання евакуюватися з зони бойових дій і забезпечила їх житлом в сусідніх країнах.

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