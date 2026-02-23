Нова очільниця Microsoft Gaming показала свій Xbox-профіль: геймери не вірять у його реальність

Аша Шарма, яка нещодавно очолила ігровий підрозділ Microsoft, розкрила свій особистий ігровий профіль. За короткий термін після призначення вона почала активно спілкуватися з гравцями, проте її стрімкі успіхи в іграх викликали сумніви у спільноти.

Користувачі запідозрили, що акаунт наповнювали штучно, аби створити образ затятого гравця, хоча раніше Шарма займалася розробками у сфері ШІ, розповідає 24 Канал.

Чому ігровий досвід нової керівниці Xbox викликав стільки запитань?

До призначення на посаду гендиректора Microsoft Gaming Аша Шарма два роки працювала президентом напрямку CoreAI у цій же корпорації. Судячи з даних в акаунті AMRAHSAHSA, донедавна ігри не були її головним захопленням, що підтверджує історія її акаунта: вона почала активно грати на Xbox лише в середині січня 2026 року.

Проте менш ніж за півтора місяця керівниця встигла випробувати 30 проєктів, серед яких такі масштабні ігри, як Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Control та серія Halo.

Вражає не лише кількість ігор, а й швидкість прогресу за умови високої зайнятості на новій посаді. За цей короткий період Шарма заробила 10 870 очок Gamerscore. Зокрема, в грі Ball x Pit вона провела 43 години всього за тиждень, а також розблокувала низку рідкісних досягнень у Minecraft.

Через такі аномальні показники користувачі припустили, що акаунт міг "прокачувати" хтось інший, а її дописи у соцмережах замість неї створює чат-бот Copilot. На подібні закиди нова голова підрозділу відповіла жартівливою фразою, що імітує звуки робота.

Попри скепсис, Аша Шарма вже визначила свою трійку улюблених ігор: ними стали Valheim, Goldeneye 007 та Halo. Вона визнає, що поки не може зрівнятися за ігровим досвідом із колишнім керівником Філом Спенсером, але має чітке бачення розвитку бренду.

У її планах – зосередження на створенні якісних проєктів та стратегія "повернення Xbox". Також вона запевнила спільноту, що не збирається переповнювати ігрову екосистему бездушним контентом, створеним штучним інтелектом.

Що відомо про зміни в Xbox?

У суботу 21 лютого генеральний директор Microsoft Сатья Наделла в офіційному блозі Microsoft повідомив про значні перестановки в керівному складі ігрового підрозділу Microsoft Gaming.

Як стало відомо, генеральний директор Microsoft Gaming Філ Спенсер, який керував підрозділом з 2014 року, 23 лютого залишає компанію – він пропрацював у Microsoft понад 38 років .

. Одночасно з цим про відставку оголосила президент і операційний директор Xbox Сара Бонд, яка обіймала цю посаду з жовтня 2023 року.

Нинішній глава Xbox Game Studios Метт Буті отримав підвищення до виконавчого віце-президента і головного директора з контенту, а новим керівником Microsoft Gaming стала Аша Шарма.



Шарма прийшла в Microsoft два роки тому і досі займалася ШІ-сервісами, а в ролі гендиректора Microsoft Gaming зосередить увагу на створенні відмінних ігор, "поверненні Xbox" і майбутньому геймінгу (нові бізнес-моделі та способи гри).