Для тих, хто не колекціонує цифрові версії проєктів у своїх віртуальних бібліотеках Steam чи Epic Games Store ідеальним способом отримати доступ до великої кількості цікавих відеоігор є Xbox Game Pass.

Цікаво Гемблінг у цифрах та трендах: як пройшов 2023 рік для індустрії

За ціною всього у 190 гривень на місяць, у розпорядженні геймерів опиняються понад 100 різноманітних відеоігор, а щоб вони не набридли іноді туди додають нові проєкти, прибираючи старі.

Зокрема, у січні "геймпасс" поповнить низка цікавих відеоігор, серед яких найбільше хочеться виділити бестселер від Ubisoft – Assassin's Creed Valhalla, який стане доступним до завантаження вже 9 січня.

Трейлер Assassin's Creed Valhalla – дивитися відео

Цікаво, що Valhalla на цю мить є останньою Assasin's Creed, яка пропонує геймерам ігровий процес з елементами RPG, адже нова частина Mirage повернулася до більш традиційного геймплею з перших ігор серії.

На додачу Microsoft потішить і фанатів Konami, оскільки 16 січня у підписці з'явиться Resident Evil 2 Remake.

Трейлер Resident Evil 2 Remake – дивитися відео

Окрім цього, у січні Xbox Game Pass поповнять такі проєкти:

Figment – 9 січня

– 9 січня Super Mega Baseball 4 – 11 січня

– 11 січня We Happy Few – 11 січня

– 11 січня Those Who Remain – 16 січня

– 16 січня Turnip Boy Robs a Bank – 18 січня

– 18 січня Go Mecha Ball – 25 січня

Тож, якщо ви ще не використовуєте переваги підписки від Microsoft радимо замислитися над цією можливістю.