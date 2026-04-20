Ремейк Black Flag покажуть вже скоро: Ubisoft оголосила дату

Ubisoft визначилася із датою великого показу Assassin's Creed Black Flag Resynced – оновленої версії культового піратського екшену. Гра вже давно фігурує у витоках і чутках, а тепер компанія готова офіційно розкрити деталі.

Компанія офіційно підтвердила^ повноцінна презентація Assassin’s Creed Black Flag Resynced відбудеться 23 квітня. Трансляцію заплановано на 19:00 за київським часом, інформує 24 Канал.

Що відомо про Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Ще у березні компанія вперше підтвердила існування проєкту, який до цього довгий час залишався на рівні чуток. За неофіційною інформацією, 16 квітня Ubisoft уже провела закритий показ для журналістів і контент-мейкерів, а тепер готується до публічної прем’єри.

Перші розмови про оновлену версію Assassin’s Creed IV: Black Flag з’явилися ще влітку 2023 року після публікації Kotaku. Відтоді проєкт неодноразово згадувався у витоках і звітах інсайдерів.

Зокрема, за даними журналіста Тома Гендерсона, Resynced створюється фактично з нуля. Гравцям обіцяють не лише сучасну графіку, а й новий контент разом із доопрацьованими механіками. Якщо інформація підтвердиться, реліз гри може відбутися вже 9 липня.

Оригінальна Black Flag вийшла у 2013 році спочатку на консолях попереднього покоління, а згодом – на PC і новіших платформах. За понад десятиліття аудиторія гри перевищила 34 мільйони гравців, що зробило її однією з найуспішніших частин серії.