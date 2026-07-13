Феноменальний успіх у Карибському морі

Компанія Ubisoft офіційно підтвердила, що Assassin’s Creed Black Flag Resynced продемонструвала вражаючі результати, продавши понад 2 мільйони копій лише за одну добу після офіційного релізу. Цей показник робить гру одним із найуспішніших стартів у всій історії франшизи, що є рідкісним досягненням для оновлених версій чи ремейків, пише видання GosuGamers.

Реліз відбувся у липні 2026 року, і проєкт миттєво очолив чарти на всіх актуальних платформах: PlayStation 5, Xbox Series та персональних комп'ютерах через сервіси Steam та Ubisoft Store.

Такий ажіотаж навколо проєкту пояснюють не лише ностальгією за оригіналом 2013 року, який свого часу став фаворитом серед прихильників серії, а й суттєвими технічними вдосконаленнями. Продюсер гри Джастін Нг зазначив, що розробники доклали чимало зусиль, аби перенести атмосферу піратської вольниці на нове покоління заліза, зберігши при цьому автентичний дух пригод Едварда Кенвея.

Чому гравці обрали ремейк?

Оригінальна Black Flag свого часу встановила високу планку для ігор про морські битви та дослідження відкритого світу. Версія Resynced пропонує гравцям не просто підтягнуті текстури, а повноцінне переосмислення графічної складової та механік, що зробило гру актуальною для сучасного користувача. Попри те, що Ubisoft часто тримає дані про продажі в секреті, цього разу успіх виявився настільки масштабним, що видавець вирішив поділитися цифрами публічно вже наступного дня після запуску.

Незалежно від того, чи ви знову пливете з нами, чи вперше піднімаєтеся на борт Jackdaw: ДЯКУЄМО вам від щирого серця,

– прокоментував представник компанії, звертаючись до спільноти.

Для порівняння, багато повноцінних нових частин Assassin’s Creed потребували значно більше часу, щоб досягти такої кількості проданих примірників. Це свідчить про те, що концепція морських пригод і досі залишається однією з найулюбленіших серед аудиторії.

Гіркий присмак тріумфу та подарунки для фанатів

Однак навіть такий гучний успіх не обійшовся без суперечливих новин. У мережі з'явилася інформація, що попри блискучі фінансові результати, Ubisoft провела скорочення персоналу в одній із команд, яка безпосередньо працювала над ремейком. Ці звільнення відбулися майже одночасно з релізом гри, що викликало хвилю обговорень серед експертів індустрії та гравців на тематичних форумах, таких як Respec. Офіційного коментаря щодо причин такого рішення компанія поки не надала.

На честь подолання важливої позначки у 2 мільйони копій, розробники підготували приємний бонус для всіх активних гравців. Користувачі можуть отримати ексклюзивну нагороду в грі, активувавши її через спеціальну сторінку або внутрішньоігровий магазин. Це стало частиною святкової кампанії, якою Ubisoft хоче підкреслити важливість спільноти у досягненні цього рекорду.

Наразі Assassin’s Creed Black Flag Resynced продовжує утримувати високі позиції в Steam, залучаючи як ветеранів серії, так і новачків, які раніше не мали можливості познайомитися з історією боротьби за свободу в добу піратства.