Перші деталі

Надійний інсайдер Ubisoft Том Гендерсон поділився новими подробицями, які свідчать, що майбутня гра дійсно покаже неабиякий відхід від серії. Судячи з усього, у грі буде єдиний головний персонаж – жінка на ім'я Ельза, яка володіє безліччю відьомських здібностей.

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За словами Гендерсона, він був свідком ігрового процесу, в якому Ельза володіє котом, якого вона використовує для відволікання ворогів. Кажуть, що це лише одна з кількох магічних здібностей, до яких ви матимете доступ.

Судячи з усього, в грі також буде система залякування, дещо схожа на ту, яку можна було побачити в Assassin's Creed Syndicate DLC "Джек-Різник". Якщо ви пропустили Jack the Ripper DLC, це доповнення давало гравцям різні інструменти, які вони могли використовувати для залякування ворогів як альтернативу стелсу або більш смертоносним підходам. Така система, безумовно, мала б сенс у грі, де ви граєте за відьму.

Крім того, Гендерсон повторює те, що ми вже чули раніше про масштаб гри, порівнюючи її з попередніми частинами серії, виконаними в "широкому лінійному" стилі.

Звичайно, поки що варто сприймати все це з часткою скептицизму, адже до релізу щось може змінитися, але цей інсайдер має майже ідеальний послужний список, коли справа доходить до Ubisoft.

Ubisoft не повідомила дату виходу Assassin's Creed Codename Hexe, але очікується, що вона з'явиться десь у 2026 році.