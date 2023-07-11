Про роботу над Assassin's Creed Hexe студія вперше оголосила під час Ubisoft Forward 2022. Тоді геймерам вперше показали тизер майбутньої гри.

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Подробиці Assassin's Creed Hexe

Звичайно, перший тизер уже запропонував деякі цікаві моменти про амбітне продовження серії. Наприклад, тон та образи вказують на те, що гра, найімовірніше, матиме похмурий погляд на франшизу та, можливо, буде наслідувати тему відьом.

Фактично, Hexe в кодовій назві гри навіть перекладається як "відьма" німецькою мовою. Це спонукало багатьох шанувальників припустити, що дія Assassin's Creed Hexe може відбуватися десь у Німеччині 16 – 17 століть.

Тепер у своїй публікації в LinkedIn рекрутерка Ubisoft Montreal Яра Таббара натякнула на деякі деталі майбутнього продовження Assassin's Creed. Вона стверджує, що гра "залишить великий слід у франшизі".

У відповідь на один із коментарів до публікації Таббара далі заявляє, що у грі багато в чому "буде сильна жіноча енергія". Це відповідає загальній темі відьом, до якої, здається, йде гра. Також це може означати, що запис може навіть бути зосереджений довкола жінки-протагоніста.

Хоча це не є прямим підтвердженням популярних чуток, але ця публікація підтримує теорію про те, що дія Assassin's Creed Hexe може відбуватися приблизно в кінці 16 – на початку 17 століття в Німеччині під час правління Священної Римської імперії в континентальній Європі.