З Assassin's Creed Hexe видалили важливий елемент, який однаково чекали й не любили

Нові подробиці про Assassin's Creed Hexe вказують на радикальну зміну курсу розробки. Після кадрових перестановок у керівництві Ubisoft майбутній проєкт про часи полювання на відьом позбувся елементів, які раніше вважалися ключовими для створення містичної атмосфери цієї епохи.

Чого не буде в Assassin's Creed Hexe?

Проєкт Assassin's Creed Hexe, який обіцяв стати одним із найпохмуріших та найоригінальніших у серії, зазнав значних внутрішніх трансформацій. Згідно з останніми даними від надійного інсайдера, гра втратила частину свого "магічного" наповнення. Це сталося на тлі серйозних кадрових змін у команді розробників, пише IGN.

Зокрема, проєкт залишив ігровий директор Бенуа Ріше, який пішов не лише з команди Hexe, а й узагалі з компанії Ubisoft, як стало відомо раніше з матеріалу VGC.

Його відставка відбулася незабаром після того, як посаду креативного директора звільнив Клінт Гокінг, про що також повідомляло видання VGC.

Ці перестановки призвели до того, що на чолі контенту всієї франшизи став ветеран компанії Жан Гесдон, який тепер також виконує обов'язки креативного директора Assassin's Creed Hexe. Саме з його приходом пов'язують рішення очистити гру від усього, що виглядало занадто магічним. Про це вперше повідомив інсайдер, відомий як j0nathan.

Одним із найбільш яскравих прикладів такої корекції став відхід від ідеї керування тваринами. Раніше планувалося, що гравці зможуть контролювати щонайменше кота, але зрештою цю можливість вирішили скасувати.

Магія в Assassin's Creed

Варто зауважити, що серія Assassin's Creed раніше часто експериментувала з елементами наукової фантастики та містики. Основна концепція ігор базується на доступі до генетичної пам'яті та використанні надприродних здібностей, залишених стародавньою цивілізацією. Проте ступінь залученості "суперсил" у геймплеї постійно змінювалася.

В Assassin's Creed Odyssey головна героїня була фактично напівбогинею з неймовірними можливостями, що дратувало тих, хто очікував від ігор серії більшої науковості. Тому нещодавня Assassin's Creed Mirage продемонструвала повернення до більш приземленої та реалістичної пригодницької механіки.

Дія Assassin's Creed Hexe розгортається в Центральній Європі сімнадцятого століття, у розпал масових судових процесів над відьмами. Враховуючи такий сеттинг, фанати очікували появи певних відьомських здібностей, які могли б пояснюватися використанням артефактів, як-от Яблуко Едему, або особливостями родоводу головних героїв.

Наприклад, механіка контролю над тваринами вже була реалізована в попередніх частинах серії, таких як Origins, Odyssey та Valhalla. В останній гравці могли використовувати птаха для повітряної розвідки. Проте у випадку з Hexe розробники вирішили обрати інший шлях.

Коли вийде гра?

Очікується, що Assassin's Creed Hexe вийде не раніше 2027 року. До цього часу прихильники серії зможуть оцінити Assassin's Creed Black Flag Resynced, реліз якої заплановано на 9 липня. Таким чином, Ubisoft продовжує балансувати між створенням нових експериментальних проєктів та переосмисленням своєї класики, поступово відмовляючись від надмірної фантастичності на користь більш серйозного історичного тону.