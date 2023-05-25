Після офіційного анонсу у 2022 році компанія тримала в таємниці подробиці про майбутню гру Assassin's Creed Mirage. Тепер завдяки новому трейлеру шанувальники отримали уявлення, чого від неї очікувати.

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Assassin's Creed Mirage

Однією з головних тем, що лежать в основі майбутньої гри, є ідея, що це буде повернення до форми ранніх ігор франшизи Assassin's Creed. Ця ідея разом із численними чутками та витоками інформації про Assassin’s Creed Mirage викликала ажіотаж серед фанатів.

В офіційному ігровому трейлері гравці могли побачити, як головний герой Басім переміщується середньовічним Багдадом, приділяючи значну увагу стелсу, паркуру та вбивствам. Відео демонструє сучасний погляд на класичні ігри Assassin's Creed, а тон та ігровий процес нагадують пригоди Альтаїра та Еціо.

Ubisoft також представила деякі нові здібності, як от "фокус асасіна", який дозволяє Басіму позначати та вбивати кілька цілей поспіль, і новий елемент паркуру зі стрибком з жердиною.

Геймплейний трейлер Assassin's Creed Mirage: дивіться відео

Розробники також оголосили, що гра вийде 12 жовтня 2023 року. Звичайно, Assassin's Creed Mirage — не єдина гра, над якою працює сстудія. Зараз Ubisoft працює над кількома іграми, дія однієї з яких відбувається у феодальній Японії, а іншої – у Центральній Європі під час судових процесів над відьмами в 16 столітті.