Геймплей Assassin's Creed Mirage нагадуватиме ранні ігри франшизи: трейлер і дата виходу

Студія Ubisoft нарешті запропонувала ближче поглянути на довгоочікувану гру Assassin's Creed Mirage, показавши ігровий трейлер на заході Sony PlayStation Showcase. Схоже, геймплей майбутнього проєкту нагадуватиме перші ігри франшизи.

Після офіційного анонсу у 2022 році компанія тримала в таємниці подробиці про майбутню гру Assassin's Creed Mirage. Тепер завдяки новому трейлеру шанувальники отримали уявлення, чого від неї очікувати.

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Assassin's Creed Mirage

Однією з головних тем, що лежать в основі майбутньої гри, є ідея, що це буде повернення до форми ранніх ігор франшизи Assassin's Creed. Ця ідея разом із численними чутками та витоками інформації про Assassin’s Creed Mirage викликала ажіотаж серед фанатів.

В офіційному ігровому трейлері гравці могли побачити, як головний герой Басім переміщується середньовічним Багдадом, приділяючи значну увагу стелсу, паркуру та вбивствам. Відео демонструє сучасний погляд на класичні ігри Assassin's Creed, а тон та ігровий процес нагадують пригоди Альтаїра та Еціо.

Ubisoft також представила деякі нові здібності, як от "фокус асасіна", який дозволяє Басіму позначати та вбивати кілька цілей поспіль, і новий елемент паркуру зі стрибком з жердиною.

Геймплейний трейлер Assassin's Creed Mirage: дивіться відео

Розробники також оголосили, що гра вийде 12 жовтня 2023 року. Звичайно, Assassin's Creed Mirage — не єдина гра, над якою працює сстудія. Зараз Ubisoft працює над кількома іграми, дія однієї з яких відбувається у феодальній Японії, а іншої – у Центральній Європі під час судових процесів над відьмами в 16 столітті.