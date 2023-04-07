Витік показав нову захопливу функцію Assassin's Creed Mirage

Шанувальники серії ігор Assassin's Creed з нетерпінням очікують на її продовження у вигляді гри Mirage. Тим часом у мережу злили зображення, яке потенційно розкриває нову функцію, що з'явиться в класичному пригодницькому бойовику від Ubisoft.

Якщо зображення Assassin’s Creed Mirage справжнє, цілком зрозуміло, що в грі можна відточити нову функцію: розслідування. Якщо так, то залишається сподіватися, що Ubisoft продемонструє це в дії для Assassin’s Creed Mirage вже скоро.

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Нова функція Assassin’s Creed Mirage

Минуло кілька місяців з тих пір, як Ubisoft офіційно анонсувала Assassin's Creed Mirage, тож шанувальники вже деякий час сподіваються на геймплей.

Після чуток про те, що вихід Assassin’s Creed Mirage було внутрішньо відкладено до кінця цього року, Ubisoft підтвердила, що наступна велика презентація відбудеться в червні.

Тож поки шанувальники чекають, інсайдер показав меню Assassin’s Creed Mirage, де можна побачити інвентар та інструменти, жоден з яких не мав би дивувати фанатів гри. Однак там також є вкладка "розслідування".



Меню гри Assassin's Creed: Mirage / Скриншот

Цілком можливо, що ця вкладка просто перераховує цілі, яких Басім має вбити. Або ж це може означати, що гравцям насправді доведеться провести розслідування, дізнатися особу чи іншим чином визначити свої намічені цілі за допомогою гри, схожої на детектив.