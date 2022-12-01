Мовиться про місію Shared History. Вона буде частиною фінального оновлення гри, реліз якої відбувся 2 роки тому.

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Яскрава відсилка на Assassin's Creed Mirage

Остання частина історичної саги з відкритим світом Assassin's Creed Valhalla занурює гравців в епоху вікінгів, де головний герой Ейвор керує їхнім народом, який вирушає на Британські острови.

Допоміжний персонаж Valhalla Басім незабаром отримає додатковий приквел під назвою Assassin's Creed Mirage, а перехресна сюжетна місія допоможе зв'язати ці дві гри разом.

У безкоштовному квесті, який доступний вже зараз, персонаж Рошан буде представлена перед своєю появою в майбутньому приквелі. AC Mirage представить Рошан як наставницю Басіма Ібн Ісхака та залучить її до Братства асасинів і навчатиме під час Золотого віку Багдада.

Нова кросоверна місія Assassin's Creed Valhalla, здається, зображує старіючу Рошан, натякаючи, що вона переживе події Mirage та врешті-решт зустріне Ейвора.

У той час як майбутній приквел повернеться до витоків ігрового процесу серії, запропонувавши гравцям прокрадатися та займатися паркуром у стародавньому мегаполісі, наративно AC Mirage є допоміжною грою Valhalla завдяки зосередженню на Басімі Ібн Ісхаку.

Таємничу фігуру вперше було представлено в Assassin's Creed Valhalla як ветерана-вбивцю, який дарує Ейвору прихований клинок. Зрештою Valhalla виявляє, що Басім є реінкарнацією скандинавського бога Локі, хоча він залишається морально неоднозначним, а не відвертим лиходієм.

Assassin's Creed Mirage обіцяє пролити більше світла на передісторію Басіма, а поява Рошан у спільній історії також може відкрити нову цінну інформацію про асасіна.