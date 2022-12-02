У головній ролі гри Mirage виступить Басім Ібн Ісхак – персонаж, який вперше з'явився в Assassin's Creed Valhalla. Офіційний реліз гри заплановинй на 2023 рік.

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Дата виходу Assassin's Creed Mirage

Тепер інсайдери кажуть, що знають більш точну дату виходу гри. Мовиться про серпень 2023 року. Втім, інсайдери наголошують, що ця дата ще може змінитися.

Insider Gaming зазначає, що ця дата випуску є дещо пізнішою, ніж спочатку планувалося, стверджуючи, що Assassin's Creed Mirage вже зіштовхнувся з численними затримками в процесі розробки.

Гравці завжди сприймають будь-які витоки інформації щодо відеоігор з недовірою, але це особливо стосується дат випуску ігор від Ubisoft.

Розробник сумно відомий тим, що має часті затримки з його іграми. Наприклад, незважаючи на повідомлення на початку цього року про те, що дата випуску Skull & Bones наближається, гру відклали вп'яте.

Серпнева дата випуску була б чудовою новиною для шанувальників. Та оскільки офіційної заяви від Ubisoft немає, можливо, розробник відкладає встановлення точної дати випуску, поки гра не наблизиться до завершення.