Поки Assassin's Creed Mirage обіцяє повернення до витоків серії, її список специфікацій підтверджує, що вона також продовжуватиме розширювати межі з точки зору вимог до апаратного забезпечення ПК. Реліз гри запланований вже на 5 жовтня 2023 року.

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Мінімальні вимоги (1080p, 30 кадрів/секунду, низькі налаштування графіки)

ОС : Windows 10, 11;

: Windows 10, 11; процесор : Intel Core i7-4790K (i5-8400 для Intel Arc із ReBAR) або AMD Ryzen 5 1600;

: Intel Core i7-4790K (i5-8400 для Intel Arc із ReBAR) або AMD Ryzen 5 1600; відеокарта : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт), AMD Radeon RX 570 (4 Гбайт) або Intel Arc A380 (6 Гбайт);

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт), AMD Radeon RX 570 (4 Гбайт) або Intel Arc A380 (6 Гбайт); оперативна пам'ять : 8 Гб;

: 8 Гб; DirectX : 12;

: 12; місце на диску: 40 Гб (SSD).

Рекомендовані вимоги (1080p, 60 кадрів/секунду, високі налаштування графіки)

ОС : Windows 10, 11;

: Windows 10, 11; процесор : Intel Core i7-8700K чи AMD Ryzen 5 3600;

: Intel Core i7-8700K чи AMD Ryzen 5 3600; відеокарта : NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6 Гб), AMD Radeon RX 5600 XT (6 Гб) або Intel Arc A750 (8 Гб);

: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6 Гб), AMD Radeon RX 5600 XT (6 Гб) або Intel Arc A750 (8 Гб); оперативна пам'ять : 16 Гб;

: 16 Гб; DirectX : 12;

: 12; місце на диску: 40 Гб (SSD).

Трейлер гри Assassin's Creed Mirage: дивіться відео

Вимоги "Ентузіаст" (1440p, 60 кадрів/секунду, високі налаштування графіки)

ОС : Windows 10, 11;

: Windows 10, 11; процесор : Intel Core i7-9700K чи AMD Ryzen 7 3700X;

: Intel Core i7-9700K чи AMD Ryzen 7 3700X; відеокарта : NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Гб), AMD Radeon RX 5700 XT (8 Гб) або Intel Arc A770 (8 Гб);

: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Гб), AMD Radeon RX 5700 XT (8 Гб) або Intel Arc A770 (8 Гб); оперативна пам'ять : 16 Гб;

: 16 Гб; DirectX : 12;

: 12; місце на диску: 40 Гб (SSD).

Вимоги "Ультра" (4K, 60 кадрів/секунду, налаштування графіки "ультра")