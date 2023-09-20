Потрібен потужний ПК: Ubisoft розкрила системні вимоги для Assassin's Creed Mirage
20 вересня 2023, 10:50Читать новость на русском
Джерело:Ubisoft
Студія Ubisoft розкрила системні вимоги для гри Assassin's Creed Mirage на ПК. Розробник фактично підтвердив, що нова гра буде більш вибагливою, ніж попередня частина серії – Valhalla.
Поки Assassin's Creed Mirage обіцяє повернення до витоків серії, її список специфікацій підтверджує, що вона також продовжуватиме розширювати межі з точки зору вимог до апаратного забезпечення ПК. Реліз гри запланований вже на 5 жовтня 2023 року.
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Мінімальні вимоги (1080p, 30 кадрів/секунду, низькі налаштування графіки)
- ОС: Windows 10, 11;
- процесор: Intel Core i7-4790K (i5-8400 для Intel Arc із ReBAR) або AMD Ryzen 5 1600;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт), AMD Radeon RX 570 (4 Гбайт) або Intel Arc A380 (6 Гбайт);
- оперативна пам'ять: 8 Гб;
- DirectX: 12;
- місце на диску: 40 Гб (SSD).
Рекомендовані вимоги (1080p, 60 кадрів/секунду, високі налаштування графіки)
- ОС: Windows 10, 11;
- процесор: Intel Core i7-8700K чи AMD Ryzen 5 3600;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6 Гб), AMD Radeon RX 5600 XT (6 Гб) або Intel Arc A750 (8 Гб);
- оперативна пам'ять: 16 Гб;
- DirectX: 12;
- місце на диску: 40 Гб (SSD).
Трейлер гри Assassin's Creed Mirage: дивіться відео
Вимоги "Ентузіаст" (1440p, 60 кадрів/секунду, високі налаштування графіки)
- ОС: Windows 10, 11;
- процесор: Intel Core i7-9700K чи AMD Ryzen 7 3700X;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Гб), AMD Radeon RX 5700 XT (8 Гб) або Intel Arc A770 (8 Гб);
- оперативна пам'ять: 16 Гб;
- DirectX: 12;
- місце на диску: 40 Гб (SSD).
Вимоги "Ультра" (4K, 60 кадрів/секунду, налаштування графіки "ультра")
- ОС: Windows 10, 11;
- процесор: Intel Core i5-11600K чи AMD Ryzen 5 5600X;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Гбайт) або AMD Radeon RX 6900 XT (16 Гбайт);
- оперативна пам'ять: 16 Гб;
- DirectX: 12;
- місце на диску: 40 Гб (SSD).