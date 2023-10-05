Assassin's Creed Mirage вийшла у світ: гра отримала перші оцінки

Довгоочікуваний реліз гри Assassin's Creed Mirage відбувається 5 жовтня 2023 року. Гра вийшла на багатьох платформах – PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One та Xbox Series X/S.

Перед повноцінним релізом був відкритий попередній доступ до гри. Завдяки цьому вже зараз ми можемо дізнатися перші оцінки щодо гри від провідних видань.

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Перші оцінки гри Assassin's Creed Mirage

Сюжет 13 гри основної серії відбуватиметься в Багдаді під час Золотої доби ісламу, за кілька десятиліть до подій Valhalla та розкаже історію Басіма ібн Ісхака – вуличного злодія, який поступово стає повноправним членом Братства асасинів.

Загалом Mirage справді нагадує продовження Assassin's Creed 2007 року, яка може бути палкою з двома кінцями. З одного боку, це втілює в собі те, що робить оригінальні пригодницькі бойовики такими чудовими, але з іншого, іноді здається, що гра застрягла в кінці 2000-х.

У результаті виходить веселий, ностальгічний досвід, який проходить тонку межу між вшануванням історії франшизи, але з самого початку зрозуміло, що позитивних моментів тут значно більше, ніж негативних. Відповідно гра й отримала тверду четвірку від критиків.

Трейлер гри Assassin's Creed Mirage: дивіться відео

На відомому агрегаторі Metacritic Assassin's Creed Mirage оцінки розділені між платформами. Найбільше оцінок на PS5 з середнім результатом 77 (як і в ПК), на Xbox — 78.

Рецензенти на Opencritic в цілому згодні з попереднім агрегатором щодо Assassin’s Creed Mirage, забезпечивши гру міцним рейтингом та 71% позитивних відгуків. Середня оцінка – 76 балів.