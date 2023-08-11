Ubisoft підтвердила плани про монетизацію Assassin's Creed Mirage: деталі

Ubisoft підтвердила, що в Assassin’s Creed Mirage будуть мікротранзакції, а також розповіла про свої плани щодо монетизації майбутньої гри. Раніше ця функція викликала суперечки серед шанувальників.

Оскільки розробник давно відкрито говорив про те, що Mirage має стати даниною першої Assassin's Creed, багато шанувальників сподівалися, що це звільнить гру від мікротранзакцій. Їх ввели в серію у 2012 році з випуском Assassin's Creed III.

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Монетизація Assassin's Creed Mirage

Спроби монетизації ігор з роками ставали дедалі агресивнішими. Особливо після того, як Assassin's Creed Origins 2017 року перевела франшизу на повноцінну формулу ARPG. Це призвело до більш жорсткого геймплея, який зробив платні ярлики більш спокусливими для гравців.

І хоча в Assassin's Creed Mirage також будуть мікротранзакції, Ubisoft стверджує, що такий платний контент не вплине на ігровий цикл. Розробник запевняє, що мікротранзакції в майбутній грі будуть обмежені косметичними пакетами, які не впливатимуть на прогрес гравця, тому будуть абсолютно необов'язковими.

Розробник ще не уточнив обсяг косметичних наборів, які він планує включити в майбутню гру. Останні три основні записи пропонували десятки таких пакетів кожен, але нещодавно опубліковані коментарі Ubisoft означають, що Assassin's Creed Mirage пом'якшить цю практику.