Assassin’s Creed Shadows за тиждень зіграли 40 мільйонів годин: Ubisoft радіє успіху

Екшен у відкритому світі Assassin’s Creed Shadows від Ubisoft вийшов лише тиждень тому, а вже встиг зібрати значну аудиторію. Видавець оприлюднив вражаючі результати гри, яка демонструє високі показники як за кількістю гравців, так і за фінансовими успіхами.

За першу добу після офіційного релізу кількість гравців Assassin’s Creed Shadows перевищила 1 мільйон, а ще через день цей показник подвоївся, розповідає 24 Канал.

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Станом на кінець першого тижня після випуску загальна аудиторія гри досягла 3 мільйонів користувачів. Важливо зазначити, що ця цифра не дорівнює кількості проданих копій, оскільки гра доступна також через підписку Ubisoft+.



Гра побила кілька рекордів Ubisoft / Фото Ubisoft

Ubisoft підтвердила, що Assassin’s Creed Shadows показала другий найкращий результат за доходами від продажу в перший день серед ігор серії, поступившись лише Assassin’s Creed Valhalla.

в перший день серед ігор серії, поступившись лише Assassin’s Creed Valhalla. Також гра встановила рекорд для Ubisoft за кількістю стартових продажів у PlayStation Store.

Розробники також подякували гравцям, які за тиждень загалом провели в Assassin’s Creed Shadows понад 40 мільйонів годин .

. На Steam гра отримала понад 11,2 тисячі "дуже позитивних" відгуків із загальним рейтингом 82%.

відгуків із загальним рейтингом 82%. Крім того, Assassin’s Creed Shadows встановила рекорд серії за кількістю одночасних гравців у Steam, досягнувши 64,8 тисячі користувачів онлайн.

Assassin’s Creed Shadows вийшла 20 березня для PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PlayStation 5, Xbox Series X та S. До кінця 2025 року гра отримає сюжетне доповнення Claws of Awaji, яке було включене до бонусного передзамовлення.