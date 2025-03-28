За первые сутки после официального релиза количество игроков Assassin's Creed Shadows превысило 1 миллион, а еще через день этот показатель удвоился, рассказывает 24 Канал.

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По состоянию на конец первой недели после выпуска общая аудитория игры достигла 3 миллионов пользователей. Важно отметить, что эта цифра не равна количеству проданных копий, поскольку игра доступна также через подписку Ubisoft+.



Игра побила несколько рекордов Ubisoft / Фото Ubisoft

Ubisoft подтвердила, что Assassin's Creed Shadows показала второй лучший результат по доходам от продаж в первый день среди игр серии, уступив лишь Assassin's Creed Valhalla.

в первый день среди игр серии, уступив лишь Assassin's Creed Valhalla. Также игра установила рекорд для Ubisoft по количеству стартовых продаж в PlayStation Store.

Разработчики также поблагодарили игроков, которые за неделю в целом провели в Assassin's Creed Shadows более 40 миллионов часов .

. На Steam игра получила более 11,2 тысяч "очень положительных" отзывов с общим рейтингом 82%.

отзывов с общим рейтингом 82%. Кроме того, Assassin's Creed Shadows установила рекорд серии по количеству одновременных игроков в Steam, достигнув 64,8 тысячи пользователей онлайн.

Assassin's Creed Shadows вышла 20 марта для PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. До конца 2025 года игра получит сюжетное дополнение Claws of Awaji, которое было включено в бонусный предзаказ.