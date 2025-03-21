Как стать миллионером

Assassin's Creed Shadows переносит игроков в живописную феодальную Японию, где они могут исследовать открытый мир, включающий города, порты, мирные святыни и разрушенные войной ландшафты. Особенностью проекта является возможность играть за двух персонажей: легендарного самурая Ясуке и незаметную убийцу Наоэ. Многие говорят, что эта глава является долгожданным возвращением к традициям первых частей, что, безусловно, привлекает старых фанатов, увеличивая аудиторию, пишет 24 Канал.

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Согласно имеющейся статистике, игра показала неплохие результаты на платформе Steam, где в день запуска было зарегистрировано более 41 000 одновременных игроков. Положительные отзывы, которые оценили игру на 81%, свидетельствуют о ее высоком качестве. Интересно, что это первая игра франшизы, которая вышла в Steam в первый же день за много лет.

Если текущая тенденция сохранится, Shadows может побить рекорд Odyssey в 62 069 одновременных пользователей уже на этих выходных.

Общее же количество игроков на всех платформах на данный момент составляет более одного миллиона. Такие данные приводит сама компания Ubisoft, хотя она, как известно, никогда не вдается в конкретику: мы не имеем точных цифр по каждой платформе.

В Канаде еще даже нет 16:00, а Assassin's Creed Shadows уже прошла 1 миллион игроков. Благодарим вас от всей души за то, что присоединились к этому приключению в феодальной Японии,

– написали Ubisoft Quebec на официальной странице игры.

Хороший старт вселяет надежду на дальнейший успех Assassin's Creed Shadows, который так был нужен Ubisoft. Компания пережила ряд неудач, поэтому возлагает большие надежды на эту игру. Ожидается, что она станет одной из самых успешных во франшизе.

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