Скрытый патч исправляет ряд ошибок и вносит улучшения в некоторые игровые механики, но главным образом направлен на защиту Ubisoft от обвинений в неуважении к японской культуре, рассказывает 24 Канал.

Читайте на сайте Оригинальный S․T․A․L․K․E․R․ празднует 18 лет: пять самых интересных фактов о культовой игре

В частности, разработчики сделали столы и прилавки во внутренних помещениях храмов неуязвимыми для разрушения, а также убрали возможность вызвать кровотечение у безоружных гражданских, если на них напасть. Это позволит избежать сцен кровопролития в религиозных местах.

Вот как это работало в игре

Причина изменений

Игроки знали о возможности разрушать местные храмы еще с января, когда появились первые видеоматериалы игры. Однако накануне релиза ситуация привлекла внимание японского премьер-министра Сигеру Исиби.

Политик назвал осквернение японских храмов оскорблением для страны. Хотя его заявление касалось реальных актов вандализма, Ubisoft решила перестраховаться, поскольку будущее компании в значительной степени зависит от успеха Shadows.

Релиз игры

Assassin's Creed Shadows вышла сегодня, 20 марта, на PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Критики приняли игру довольно тепло, а на Steam проект получил рейтинг "очень положительный".