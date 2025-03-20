Прихований патч виправляє низку помилок та вносить покращення в деякі ігрові механіки, але головним чином спрямований на захист Ubisoft від звинувачень у неповазі до японської культури, розповідає 24 Канал.

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Зокрема, розробники зробили столи та прилавки у внутрішніх приміщеннях храмів невразливими для руйнування, а також прибрали можливість викликати кровотечу у беззбройних цивільних, якщо на них напасти. Це дозволить уникнути сцен кровопролиття в релігійних місцях.

Ось як це працювало в грі

Причина змін

Гравці знали про можливість руйнувати місцеві храми ще з січня, коли з’явилися перші відеоматеріали гри. Проте напередодні релізу ситуація привернула увагу японського прем'єр-міністра Сігеру Ісібі.

Політик назвав осквернення японських храмів образою для країни. Хоча його заява стосувалася реальних актів вандалізму, Ubisoft вирішила перестрахуватися, оскільки майбутнє компанії значною мірою залежить від успіху Shadows.

Реліз гри

Assassin’s Creed Shadows вийшла сьогодні, 20 березня, на PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X і S. Критики прийняли гру доволі тепло, а на Steam проєкт отримав рейтинг "дуже позитивний".